Noël 2021 : 10 idées cadeaux à moins de 20 euros, pour faire plaisir sans se ruiner

L'album "Civilisation" d'Orelsan

Après la série documentaire sur Orelsan, Montre jamais ça à personne, réalisée par son frère Clément, le rappeur a sorti son nouvel album "Civilisation" (à 14,99 euros). Il s'agit du 4ème album solo pour celui qui s'était fait connaître avec son groupe Casseurs Flowters (avec Gringe). Un opus une fois de plus incroyable, avec des titres aux paroles fortes et engagées. Et en plus, comme Willy Wonka, l'artiste a glissé 5 tickets d'or dans ses albums qui permettront à celles et ceux qui les trouveront d'avoir des billets offerts pour ses concerts ! Alors pour faire découvrir les sons inédits du rappeur à un proche ou faire kiffer un de vos potes ou quelqu'un de votre famille qui est déjà fan, n'hésitez pas à offrir l'album pour Noël.