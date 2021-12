Clara Morgane et Bastos en interview : calendrier, DALS, YouTube... Ils se confient

Clara Morgane avait invité sa soeur mais aussi Bastos sur son calendrier 2022

L'influenceuse et animatrice Clara Morgane a sorti son calendrier 2022. Pour cette nouvelle année à venir, elle se dévoile une nouvelle fois dénudée, sensuelle et sexy, dans 25 photos artistiques sublimes et inédites. Des images qui ont été prises en Camargue. Et pour ce nouveau calendrier baptisé "Libre" (aux éditions Hugo Image), Clara Morgane a invité sa soeur Alexandra à poser avec elle, mais également Bastien Grimal alias Bastos !

Clara Morgane avait rencontré le YouTubeur et candidat de télé-réalité (il est récemment apparu dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 et sur Salto) lors du tournage d'une vidéo de celui-ci. Bastos avait convié la star dans plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle lui avait alors proposé de collaborer ensemble sur le calendrier 2022 (mais ne vous inquiétez pas, Clara Morgane est sur chaque photo) ! Il avait alors publié les coulisses du shooting dans une vidéo.

