NMA 2022 : énorme bouleversement pour la cérémonie, une première depuis 12 ans

Ce vendredi 17 novembre 2022, les NRJ Music Awards fêtent déjà leur 24ème édition. Lancée en 2022, la cérémonie de récompenses attend encore du beau monde au palais des festivals et des congrès de Cannes : Stromae, Slimane, Damso, Clara Luciani, Soolking ou encore Lizzo se produiront sur scène et remporteront peut-être l'un des trophées. Côté nominations, c'est David Guetta qui est en tête avec 7 nominations, suivi par Orelsan, nommé pour cinq prix. En attendant de découvrir le palmarès, on vient d'apprendre qu'il y a une surprise inattendue.

Ce gros imprévu pour les NMA 2022

Alors que la cérémonie a lieu ce vendredi, on a appris une mauvaise nouvelle. Pour la première fois depuis 12 ans, Nikos Aliagas ne sera pas en mesure d'assurer la présentation des NMA. L'animateur a fait cette annonce ce mercredi 16 novembre sur Twitter. "Chers amis, après une mauvaise chute je me suis blessé samedi sur le prime de la #Staracademy concrètement je ne pourrai pas voyager à @villecannes et assurer la présentation des #NRJMusicAwards" a-t-il écrit. S'il sera bien présent pour la demi-finale de Star Academy, il ne pourra donc pas faire les deux.