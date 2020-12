NMA 2020 : Squeezie, la disparition du chien de Mariah... 5 moments à retenir (ou pas)

Le chien de Mariah Carey disparaît mystérieusement

Qui aurait cru qu'un petit toutou ferait autant le buzz cette année ? Il faut dire que la séquence est assez WTF. Mariah Carey a reçu un prix spécial lors de la cérémonie des NRJ Music Awards 2020 et n'était évidemment pas présente à cause de la Covid-19. Mais la star a enregistré une vidéo toute en simplicité (non) où elle apparaissait en pyjama. C'est déjà pas mal côté WTF mais elle a fait mieux : lors de son discours de remerciements, on pouvait voir son chien être... effacé ! Oui, oui. Si tu nous crois pas, regarde la vidéo ci-dessous. Du coup question : est-ce-que c'est un fantôme ? Mariah, on attend la réponse.