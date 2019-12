Neymar : "Pourquoi partir du PSG ?", le joueur déclare son amour au club de Paris

"Pourquoi partir du PSG ?"

Après avoir tenté de fuir le PSG cet été afin de retrouver le FC Barcelone, Neymar est actuellement coincé à Paris jusqu'à, au moins, le prochain mercato estival. De quoi motiver l'attaquant à bouder ? Pas du tout. Là où certains supporteurs passent encore leur temps à le critiquer pour son comportement passé, le joueur a profité d'une interview accordée à France Football pour rappeler sa motivation concernant la suite de la saison.

Après s'être amusé de sa récente envie de départ, "Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat", le brésilien a assuré ne pas être du genre à regarder en arrière : "Ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois."

Surtout, il l'a promis, il se sent bien à Paris à l'heure actuelle : "Le vrai Neymar, il est très tranquille, très heureux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rester en famille et avec ses amis. J'aime profiter, savourer tous les moments de vie avec tout le monde."

Neymar veut tout gagner avec le club

De quoi le réconcilier avec son public ? Difficile à dire. Seule certitude, malgré les sifflets et les critiques à son encontre par ses propres supporteurs, Neymar a toujours envie de gagner avec son club actuel : "L'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des champions."

Et même si on se doute que Neymar tentera à nouveau de quitter le PSG en 2020, il a tenu à le préciser : "Chaque fois que je suis sur un terrain, je me donne à 100%." Bon, le petit problème, c'est qu'il n'y est pas souvent sur le terrain. Depuis son arrivée dans le club de la capitale, le pote de Mbappé a en effet loupé 66 matchs... sur 135 joués par le PSG. Par contre, il a joué dans La Casa de Papel...