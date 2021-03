Netflix va adapter en série The Talisman, un livre de Stephen King

Netflix va adapter un livre de Stephen King

Ça (un Ça 3 pourrait voir le jour), Shining (dont l'enfant Danny a changé de vie), Carrie, Simetierre... Vous connaissez forcément l'une des adaptations des livres de Stephen King, maître de l'horreur. Eh bien Netflix va adapter un livre signé Stephen King et Peter Straub : The Talisman. The Hollywood Reporter qui a révélé l'info, a précisé que la production sera gérée par Steven Spielberg.

Celui à qui on doit des films comme E.T., l'extra-terrestre, Les Dents de la mer, la saga Jurassic Park ou encore la franchise Indiana Jones avait acquis les droits de The Talisman... en 1982, 2 ans avant la sortie du livre. Cela fait donc presque 40 ans que le cinéaste essaye de l'adapter en film. Et finalement, ce sera en série pour Netflix qu'il va produire ce projet.

Côté production, Steven Spielberg pourra aussi compter sur les frères Duffer. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Matt et Ross Duffer sont les créateurs de Stranger Things (dont le retour de Billy dans la saison 4 serait possible). Quant à Curtis Gwinn, scénariste sur Stranger Things, The Walking Dead et The Leftovers, il sera scénariste et showrunner de l'adaptation de The Talisman.

The Talisman, ça parle de quoi ?

Mais de quoi parle The Talisman, qui sera bientôt adapté en série ? L'histoire suit un garçon de 12 ans, Jack Sawyer, qui vit aux Etats-Unis. Sa mère est malade et mourante, atteinte d'un cancer. Pour la sauver, il va tenter de trouver un talisman magique, caché dans un monde parallèle : les Territoires. Il va ainsi se retrouver confronté à une version féérique mais dangereuse du monde...