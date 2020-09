Netflix : les créateurs de Game of Thrones dévoilent leur nouvelle série très ambitieuse

Nouveau projet pour les papa de Game of Thrones

Malgré le bad-buzz et les critiques entourant leur travail sur la dernière saison de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss - les deux créateurs, ont toujours la cote de l'autre côté de l'Atlantique. Ainsi, à défaut de pouvoir donner vie (pour le moment ?) à sa propre saga Star Wars, le duo va s'attaquer à une nouvelle série pour Netflix.

David Benioff et DB Weiss ont en effet accepté d'adapter la trilogie littéraire Le Problème à trois corps, une oeuvre de science-fiction culte imaginée par l'auteur chinois Liu Cixin. Pour l'occasion, l'écrivain aura un rôle de consultant auprès du duo, qui sera également entouré de gros noms comme Rian Johnson (The Last Jedi) et Alexander Woo (True Blood).

Une adaptation complexe

Un nouveau projet très important pour David Benioff et DB Weiss qui, après avoir adapté avec succès et talent les premiers livres incroyables de George R.R. Martin (leur écriture est en effet partie en cacahuètes une fois les romans dépassés), savent pertinemment qu'ils s'attaquent ici à un nouveau gros morceau de la littérature.

"La trilogie de Cixin est la saga de science-fiction la plus ambitieuse que nous avons jamais lue" expliquent-ils dans un communiqué, "Elle amène le lecteur dans une aventure qui va des années 60 jusqu'à la fin des temps, de la vie sur ce petit point bleu dans l'espace jusqu'aux rebords de l'univers. On a hâte de passer les prochaines années de nos vies à donner naissance à ce monde".

Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire, Le Problème à trois corps suit un monde alternatif où la Terre accueille une invasion Alien. La Terre qui, ici, fait face à trois systèmes célestes semblables à celui que l'on vit avec notre propre système solaire, ce qui a malheureusement pour conséquences des conditions de vie désastreuses avec des vagues de chaleur et de froid intenses capables de détruire régulièrement cette civilisation.

On vous l'a dit, ce nouveau projet s'annonce très lourd et complexe pour le duo, mais également très coûteux pour la plateforme (on comprend mieux les récentes annulations de séries...). On croise désormais les doigts pour que cette adaptation soit à la hauteur des premières saisons de Game of Thrones.