Netflix : le docu le plus frustrant débarque, vous allez regretter de le regarder (mais adorer)

L'idée est simple : on va avoir droit au meilleur de la pizza pendant pas moins de six épisodes, le tout préparé par des boss dans le milieu de la pâte et la sauce tomate. Ils s'appellent Franco Pepe, Gabriele Bonci, Sarah Minnick, Chris Bianco, Yoshihiro Imai ou encore Ann Kim. Si leurs noms ne sont pas forcément connus du grand public habitué à casser du Pizza Hut ou Domino's, faites confiance les yeux fermés, on parle ici de vrais experts venus d'Italie, des Etats-Unis ou même du Japon.

>> Le meilleur film de zombies des 10 dernières années est sur Netflix : son horreur impitoyable va vous détruire <<

D'ailleurs, si le délire vous plait mais que vous avez de voir autre chose que de la pizza, Netflix propose aussi Chef's Table (un docu nommé aux Emmy Awards où des chefs stars du monde entier vont vous faire halluciner aussi bien en salé qu'en sucré), Chef's Table : France (la déclinaison cocorico parce qu'on est les meilleurs, y compris en bouffe) ou encore Chef's Table : Barbecue, parce que vive le fat.