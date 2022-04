NCIS saison 19 : Wilmer Valderrama (Torres) sur le départ ? Il répond enfin

Au fil des saisons, les départs se sont enchaînés des NCIS et on commence à avoir l'habitude. Après Cote de Pablo (Ziva), Michael Weatherly (DiNozzo) ou encore Pauley Perrette (Abby Sciuto), les fans étaient en PLS suite au départ de Mark Harmon qui jouait Gibbs. L'acteur a fait ses adieux au début de la saison 19 et, même si la porte est ouverte pour un retour, ça n'a pas encore été le cas.

Le point sur les rumeurs de départ de Wilmer Valderrama

Depuis des mois, les fans de NCIS redoutent d'ailleurs un autre départ, celui de Wilmer Valderrama qui joue Nick Torres. Arrivé dans la saison 14, il s'est rapidement imposé dans le coeur des téléspectateurs mais plusieurs choses ont semé le doute sur de possibles adieux à la série policière. D'abord dans la série, dans un épisode qui sera prochainement diffusé sur M6, une réplique de Torres a semé le doute. Et ce n'est pas tout : Wilmer Valderrama a aussi été annoncé au casting d'une nouvelle série sur Zorro qui pourrait le forcer à quitter NCIS.

Il répond

Alors que la série est déjà renouvelée pour une saison 20, Wilmer Valderrama va-t-il faire ses adieux à NCIS ? La réponse est non. Enfin, normalement. Après des mois de suspense, l'acteur a enfin évoqué un retour dans la série il y a quelques semaines lors d'une apparition au Paleyfest. Il a notamment assuré être en négociations pour reprendre son rôle dans la future saison 20. "Actuellement, nous sommes en discussions et j'espère non seulement revenir mais être là pour mes costars. J'aime NCIS et j'aime qu'ils m'aient donné une maison et j'ai l'impression que mon temps dans NCIS n'est pas terminé" a-t-il expliqué.