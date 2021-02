NCIS saison 18 : le futur remplaçant de Sloane (Maria Bello) déjà connu ?

NCIS saison 18 : le remplaçant de Sloane (Maria Bello) déjà connu ?

Dans quelques épisodes, Sloane fera ses adieux aux fans de NCIS au cours de la saison 18, actuellement diffusée aux USA. Et si on ne sait pas encore quel destin attend l'héroïne incarnée par Maria Bello, certains fans s'interrogent sur son remplaçant. A-t-il déjà été choisi par les créateurs ? On a la réponse. Attention spoilers.