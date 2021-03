NCIS saison 18 : Ducky bientôt tué par les scénaristes ?

Une disparition qui ferait sens

Or, là où cette absence n'est pas nécessairement étonnante au premier abord - cela fait un moment que l'ancien médecin légiste incarné par David McCallum n'est plus réellement apparu dans la série, l'environnement autour des agents laisse toutefois craindre le pire. Entre le fait qu'ils sont tous étrangement habillés en noir ET qu'ils se situent près d'un parc qui ressemble au cimetière habituellement mis en scène, il n'est pas idiot de penser que cette photo indique tout simplement que la Team va prochainement se rendre... à l'enterrement de Ducky.

Cela expliquerait pourquoi les scénaristes ont tenu à explorer un bout de son passé lors du 400ème épisode qui a ouvert la saison 18 et cela permettrait de tourner la page de ce personnage/comédien, désormais discret dans les intrigues. Après tout, David McCallum ayant 87 ans aujourd'hui, on se doute que l'interprète de Ducky n'est plus aussi en forme qu'auparavant et que son personnage est en âge de mourir de cause naturelle.

On croise les doigts pour que ce soit faux, tant on n'est pas encore prêt à lui dire au revoir, mais on se prépare à cette triste éventualité.