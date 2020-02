NCIS saison 17 : Ziva, des rapprochements... ce qui vous attend dans la suite

Oui, vous avez bien lu : Ziva est de retour dans NCIS ! C'est à la toute fin de l'épisode 24 de la saison 16 que le personnage joué par Cote de Pablo faisait son come-back pour sauver Gibbs (Mark Harmon). L'actrice reprend bien son rôle dans la 17ème saison qui débutera le 13 mars sur M6.

Quelle suite (et fin) pour Ziva ?

Si vous adorez Ziva, bonne nouvelle : l'ancienne membre de la team sera présente dans quatre épisodes (les épisodes 1 et 2 puis 10 et 11) de la saison 17 de NCIS. Elle va dévoiler avoir simulé sa mort pour protéger sa famille qui était menacée par une certaine Sahar qui veut venger la mort d'un proche. On vous rassure, la série a réservé un happy-end à Ziva et Tony (Michael Weatherly) puisqu'à la fin de l'épisode 11, l'ex-agent partait rejoindre son amoureux et leur fille à Paris. On apprenait un peu plus tard qu'ils s'étaient bien retrouvés. Malheureusement, Tony n'était pas de retour à l'écran ce qui a déçu de nombreux fans.

Deux rapprochements pour le prix d'un ?

Et si deux couples se formaient dans la suite de la série ? Depuis un moment déjà, les fans imaginent une histoire d'amour entre Gibbs et Sloane (Maria Bello). Dans l'épisode 16, ils vont encore plus se rapprocher. Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, il y a des étincelles entre Torres (joué par Wilmer Valderrama qui est fiancé dans la vie) et Bishop (Emily Wickersham). "Ils se rapprochent et s'apprécient de plus en plus. Je sais que les fans sont excités par la possibilité (d'une relation)" a expliqué l'acteur à Parade qui ajoute cependant que la décision de les voir se mettre (ou non) en couple est entre les mains des scénaristes.

Torres en danger

En parlant de Torres justement, cette saison 17 ne sera pas de tout repos ! Et pour cause, dans l'épisode 14, il va être fauché par une voiture et être plongé dans le coma. Ce ne sera pas un accident puisque la team va enquêter sur l'affaire qui sera lié au passé de Torres. Mais ne vous inquiétez pas, cet accident n'aura pas de conséquences pour le héros qui va s'en sortir sans séquelles. Ouf !

La saison 17 de NCIS débute le 13 mars sur M6.