NCIS, Pauley Perrette (Abby) ENFIN de retour ? "On fait mention de son personnage"

Après quelques mois de vacances, NCIS a fait son retour sur CBS aux USA ce lundi 19 septembre 2022 avec la diffusion de l'épisode 1 de sa saison 20. Un retour loin d'être anecdotique, puisque pour la première fois depuis le lancement de la série policière, on a pu découvrir un générique sans Mark Harmon (Gibbs).

Une déception pour les fans qui espèrent toujours voir le comédien reprendre son rôle à l'avenir, mais un choix créatif logique au regard de ce qui avait déjà été fait auparavant suite aux départs successifs de Cote de Pablo (Ziva), Michael Weatherly (Tony) ou encore Pauley Perrette (Abby).

Pauley Perrette de retour dans NCIS ?

Et justement, en parlant de la scientifique la plus geek de la télévision, une question se pose : va-t-elle bientôt retrouver McGee & Cie dans un épisode ? C'est ce qu'a tenté de savoir Looper à l'occasion d'une interview avec Brian Dietzen (Palmer).

Malheureusement, l'interprète du médecin légiste l'a confessé, si l'agenda de la comédienne semble vide, un retour d'Abby à l'écran n'est visiblement pas à l'ordre du jour : "Un retour de Pauley Perrette ? Non, je n'ai pas entendu parlé de ça. Je lui ai encore parlé la semaine dernière et elle ne m'a rien dit sur ça".

"On fait mention de son personnage dans un script"

Cependant, l'acteur l'a aussitôt assuré, à l'instar de ce qui est régulièrement fait avec Ziva, Tony ou Gibbs, les scénaristes profiteront des nouveaux scénarios pour nous rappeler son existence. "Je sais en revanche que dans un script que je viens de lire, on y fait mention de son personnage, a-t-il expliqué. C'est l'une des choses magnifiques avec la série. On continue de mentionner d'anciens personnages qui ne sont plus dans la série et à faire référence à eux comme on le ferait avec un membre de notre famille qui vit ailleurs. Vous parlez toujours d'eux, ils sont toujours dans votre coeur".

Un concept qui fait son bonheur, "J'aime qu'il y ait un tel potentiel pour ça", mais qui, il l'a rappelé, n'ouvre pour le moment pas la porte à plus de choses, "Mais je n'ai rien entendu directement concernant son retour". Selon lui, la comédienne - qui a récemment été victime d'un AVC, n'aurait pas encore la tête à reprendre le travail : "D'après tout ce qu'elle m'a dit, elle reste à la retraite".