NCIS saison 20 : Mark Harmon (Gibbs) explique enfin son départ et tease un retour, "Je ne suis pas à la retraite"

C'est en octobre 2021, au début de la saison 19 diffusée sur CBS aux USA, que Mark Harmon a officiellement quitté NCIS, série dans laquelle il incarnait Gibbs depuis son lancement en 2003. Un véritable bouleversement qui avait surpris et inquiété de nombreux fans à l'époque et sur lequel l'acteur vient de revenir pour la toute première fois.

Mark Harmon parle de son départ

Alors que la fiction policière vient d'être renouvelée pour une saison 20, preuve qu'elle a été capable de surmonter ce grand départ cette année, le comédien a profité d'une interview accordée à ET pour révéler que celui-ci avait été dicté par le sentiment d'avoir fait le tour.

"Ce qui m'a toujours attiré ici, c'est le personnage que je joue et la façon de continuer à le garder pertinent et stimulant", a confessé Mark Harmon, qui reste attaché à NCIS en tant que producteur. Puis, il l'a ajouté, l'histoire avançant, il a senti que c'était le bon moment pour le laisser partir, "Concernant l'intrigue, ce personnage a pris un chemin spécifique qui, je trouve, était honnête et en accord avec lui".

Gibbs bientôt de retour dans NCIS ?

En revanche, et c'est une nouvelle qui devrait redonner le sourire aux millions de fans, cela ne signifie pas pour autant qu'on ne reverra plus jamais Gibbs à l'écran. Après avoir rappelé, "Je ne suis pas à la retraite", Mark Harmon a assuré, "Et le personnage continue de vivre en Alaska pour autant que je sache".

Autrement dit, alors même que Sean Murray laissait entendre en mai dernier que McGee pourrait rapidement retrouver son mentor, mais également Tony (Michael Weatherly), lors d'une nouvelle histoire, de telles retrouvailles n'ont jamais été aussi proches de se concrétiser.