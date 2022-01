Naya Rivera : hommages émouvants de son ex-mari et des stars de Glee pour son anniversaire

Décédée le 8 juillet 2020 à la suite d'une noyade accidentelle dans le lac Piru (Californie, USA), Naya Rivera aurait fêté ses 35 ans ce mercredi 12 janvier 2022. Un anniversaire important que l'entourage de l'ex-actrice de Glee, mais également Devious Maids, a tout de même décidé de célébrer en son absence.

L'hommage émouvant de Ryan Dorsey à Naya Rivera

Aussi, après avoir posté une belle photo de l'actrice tout sourire au côté de son fils Josey sur Instagram, Ryan Dorsey - son ex-mari, a choisi de lui rendre un superbe hommage, aussi fort qu'émouvant en légende. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, ce dernier a tenté de mettre des mots sur la tristesse qu'il continue encore aujourd'hui de ressentir sous la forme d'un poème :

"Je suis allé te rendre visite aujourd'hui, pour passer un peu de temps. En montant la colline, de nombreux souvenirs ont parcouru ma mémoire. (...) Les yeux sont devenus humides alors que je n'arrive toujours pas à réaliser que tout ça est réel (...) Et plus je m'approchais et plus je serrais les dents pour ne pas craquer. J'ai regardé vers le ciel et pris conscience du temps. J'imagine que je tentais de me changer les idées mais la réalité revient toujours très vite, personne ne sait pourquoi. Pourquoi nous as-tu quittés ? J'espère que ça deviendra plus simple avec le temps (...) J'ai enfin réussi à regarder quelques vidéos aujourd'hui. J'imagine que cela signifie que je vais mieux. Même si mieux est ici un meilleur mot pour ne pas dire 'triste pour toujours'."

>> Naya Rivera : bouleversante, sa mère raconte leur dernière discussion le jour du drame <<