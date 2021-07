Naya Rivera : bouleversante, sa mère raconte leur dernière discussion le jour du drame

Le 8 juillet 2020, Naya Rivera emmenait son fils Josey sur le lac Piru pour une balade en bateau. Quelques heures après leur départ, le petit garçon était découvert seul, endormi, sur l'embarcation. Il a alors expliqué aux forces de l'ordre qu'il a vu sa mère disparaître dans l'eau après avoir réussi à la remonter à bord du bateau. Les recherches ont donc commencé à partir de cette déclaration, mais 5 jours après, l'horreur était annoncée : le corps de Naya Rivera a été retrouvé sans vie. La mort par noyade accidentelle a ensuite été confirmée par le médecin légiste.

Yolanda et Nickayla Rivera se confient sur la mort de Naya un an après

Un an après la disparition de Naya Rivera, sa mère Yolanda et sa soeur Nickayla sortent du silence dans une interview accordée à Good Morning America. Yolanda y raconte notamment ses derniers instants avec sa fille avec beaucoup d'émotion : "C'était une très belle journée. J'ai manqué deux appels FaceTime de sa part. Je l'ai alors rappelée et je lui ai demandée : 'Mais où es-tu ?'. Elle m'a répondu : 'Josey et moi allons au lac. On va pêcher.'. Je lui ai alors dit : 'L'eau est agitée. Je t'aime et appelle moi quand tu sortiras de l'eau."

Nickayla Rivera et sa maman expliquent ensuite que les 5 jours de recherches étaient "un enfer" pour elles et leurs proches : "J'ai fait appel à Dieu car j'étais sûre qu'il savait où elle était. Je lui ai demandé de nous la ramener", confie Yolanda avant de revenir sur les photos prises pendant le FaceTime et envoyées à la police pour l'aider à retrouver l'ex-star de Glee : "Ils étaient capables de se repérer au niveau du paysage pour la localiser."