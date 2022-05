Nacca et Eloïse (Mamans & Célèbres) parents : leur petite fille est née ! Découvrez son prénom

Un bébé attendu de pied ferme

Depuis l'annonce de la grossesse, ils n'ont jamais caché leur impatience de voir leur petite fille débarquer dans leur vie. Ce mardi 16 mai 2022, seulement quelques jours avant l'accouchement, Nacca a publié un joli texte sur Instagram. "Plus les jours passent, plus je stress mais ce n'est pas du mauvais stress . C'est un mélange entre l'excitation et l'appréhension de découvrir pour la première fois ma fille ! Je suis là à compter les jours, les heures dans l'idée qu'elle pointe le bout de son nez ! Je ne sais pas si je suis le seul dans cette situation ou si vous aviez ressenti la même chose ? Mais voilà, je voulais partager mon ressenti avec vous" pouvait-on lire en légende d'une très belle photo du couple, qui aurait pu participer à La Villa des Coeurs Brisés 7.

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents !