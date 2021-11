Nabilla, Sans filtre : la date de sortie et un teaser dévoilés pour son docu-réalité très intime

C'est la queen d'Instagram et des influenceuses françaises. Nabilla Benattia s'est fait connaître grâce à l'émission de télé-réalité dans Les Anges de la Téléréalité. C'est surtout pour son physique et sa réplique désormais culte "Allô ! Non mais allô quoi !" que la maman de Milann s'était alors fait remarquer. Depuis, la belle brune a bien évolué. Et c'était donc en toute logique que la Française la plus suivie sur les réseaux sociaux a eu le droit à son propre docu-réalité : Sans Filtre, qui sera diffusé le 26 novembre prochain sur la plateforme Amazon Prime Video.

Sur son compte Instagram, la femme de Thomas Vergara avec qui elle a célébré un second mariage, a dévoilé un premier teaser avec en légende : "Vous l'attendez depuis longtemps et le voilà enfin ! Mon docu-réalité #Nabillasansfiltre sera disponible sur @PrimeVideoFr le 26 novembre prochain 😍 J'en suis si fière, je pense que vous n'êtes pas prêts 💕Vous allez regarder ?? 🙈"

En quelques minutes, la publication a obtenu des milliers de likes. Des fans heureux, n'ont pas hésité à commenter qu'ils seront devant Prime le 26 novembre prochain !