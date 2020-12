Nabilla Benattia recadre les fans malpolis et trop collants en temps de covid

Habituellement exilée à Dubaï avec Thomas Vergara et son fils Milann, Nabilla Benattia a récemment profité des fêtes de fin d'année pour retourner en Europe, et plus précisément en Suisse où réside Livia, sa célèbre grand-mère. Un moment très attendu par l'influenceuse tant les deux femmes ont toujours été très complices, mais qui a malheureusement été gâché... par quelques fans.

Nabilla en colère contre ceux qui demandent des photos

Ce mardi 29 décembre 2020, Nabilla a en effet ouvert son compte Snapchat afin de passer un coup de gueule. A travers une longue story énergique, la nouvelle pote de Lena Situations a déploré le manque de respect d'une partie du public à son encontre, "Je vais vous dire un truc qui m'énerve. Il y a des personnes qui vous accostent dans la rue de manière tellement condescendante, tellement méchante et rabaissante, en mode 'hé, fais la photo là !'. Euh, bonjour, je suis avec mon fils, mon mari, nous sommes en famille, est-ce que c'est possible de le faire de manière moins intrusive ou plus respectueuse ?"

Si Nabilla est la première à jouer le jeu des médias et à partager une très grande partie de sa vie privée, elle a néanmoins rappelé que cela n'ouvrait pas les portes à tout, "On est des êtres humains, on a aussi nos limites !" Aussi, il n'y a rien qui l'énerve plus que de voir ensuite ces mêmes personnes réécrire l'histoire en affirmant un peu partout sur les réseaux sociaux qu'elle a désormais la grosse tête et qu'elle refuse de prendre des photos, "Mais explique déjà comment tu t'es comporté, la manière dont tu as demandé cette photo !"

Les gestes barrières avant tout

Par ailleurs, Nabilla a également pointé du doigt un autre problème qu'elle ne comprend pas. Alors que le monde est toujours frappé par l'épidémie de Covid-19, elle hallucine de voir les gens - qui l'accostent dans la rue, ne pas vouloir respecter les gestes barrières sous prétexte d'une simple photo, "Les gens me disent 'enlève ton masque, au moins qu'on te reconnaisse'. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Peut-être que c'est moi le problème, je vais tout accepter, j'enlève mon masque, la personne me parle à 10 cm, après je vais voir ma grand-mère, je l'embrasse, parce qu'on se serre dans nos bras !"

Très remontée contre le comportement irresponsable de ces "fans", la partenaire d'Eleven Paris n'a pas masqué son incompréhension vis-à-vis de leur gestion des priorités, "Imagine je l'attrape, on me saute dessus, boom, je donne la Covid à ma grand-mère, on fait comment ? Pour une photo je vais tuer ma grand mère ? C'est ça le délire ? Non, jamais de la vie !"

Olivier Veran peut trembler, Nabilla est prête pour le poste de Ministre de la santé !