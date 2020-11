Nabilla Benattia x Eleven Paris : la collection capsule Lost Hapiness mixte et 100% confort

La nouvelle collection de Nabilla

Nabilla Benattia fait peut-être un peu moins parler d'elle en ce moment, mais cela ne signifie pas que la jeune tata ne fait rien de ses journées. Au contraire, alors que l'hiver frappe à la porte et que le froid commence à nous paralyser le corps, elle vient de dévoiler Lost Hapiness, sa toute nouvelle collection capsule réalisée en partenariat avec la marque Eleven Paris.

Au programme ici ? Toute une ligne de vêtements absolument parfaits pour affronter cette période compliquée. En effet, l'ex-star de télé-réalité s'est amusée à imaginer des ensembles (hoodie + pantalon de survêtement) aussi simples qu'efficaces avec pour maître mot : le confort.

Des ensembles 100% confort

Sur Instagram, Nabilla Benattia s'est par ailleurs confiée sur cette ligne, "C'est oversize, on se sent grave bien dedans. C'est des ensembles, il y a plein de couleurs différentes. Je voulais vraiment faire quelque chose comme j'aime, comme je m'habille tous les jours, ou très souvent." Et le point positif, c'est qu'il s'agit "d'une collection mixte."

Enfin, pour l'anecdote, alors que Nabilla a tout donné pour dénicher les meilleures couleurs possibles, "le beige nude, je suis passionnée par cette couleur" (là où Thomas Vergara a de son côté un faible pour le Wineberry), elle a également tenu à décliner cette collection avec "des pulls sans la capuche" mais aussi "des t-shirts". De quoi ainsi faire le bonheur de tout le monde et nous donner quelques idées de cadeaux pour Noël... Et visiblement, Léna Situations valide déjà !