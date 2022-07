Nabilla Benattia : "Je suis devenue la personne que les gens détestent", son voyage cauchemar avec ses enfants

En juin 2022, la petite famille de Nabilla Benattia et Thomas Vergara s'agrandissait. Après leur petit Milann, les deux stars ont accueilli un deuxième petit garçon, prénommé Leyann. Malgré cet heureux événement, la jeune maman ne s'est pas reposée et est partie en tournage. Cette semaine, c'était le retour à Dubaï. Mais tout ne n'est pas passé comme prévu.

Galères à l'aéroport et bébé qui hurle, Nabilla raconte son voyage horrible

Sur Snapchat, Nabilla Benattia a dévoilé sa nouvelle mésaventure à ses nombreux abonnés. L'ex-candidate des Anges a confié que son retour à Dubaï avec Thomas, Milann et Leyann ne s'est pas vraiment bien passé. "Plus jamais je ne prends de vols d'avions normaux ! C'est mort, j'ai galéré de fou. (...) J'ai trop galéré (...) Il m'est arrivé des horreurs" a d'abord expliqué la star. Les galères ont commencé à l'arrivée à l'aéroport.

Partie plusieurs semaines loin de sa maison à Dubaï, la petite famille avait oublié que le poids des bagages était limité dans les vols commerciaux. "J'avais 15 valises, je n'avais pas le choix (...) Toutes mes valises faisaient plus de 32 kilos, j'avais oublié la règle des 32 kilos. En fait, on peut avoir plein de valises mais il ne faut pas qu'elles dépassent les 32 kilos. Il y en a une qui faisait 36, l'autre 40, l'autre 38... Elles dépassaient toutes !" raconte Nabilla, dépitée. Du coup, elle a dû racheter une valise pour rééquilibrer le poids des bagages et a failli louper son vol à cause de ça. Mais ce n'est pas fini...

Une fois dans l'avion, les galères ont continué... à cause de Leyann. Le bébé a fait vivre un enfer à ses parents et aux autres passagers. "J'ai été jugée dans l'avion, tout le monde me regardait. Milann était trop sage mais Leyann ne faisait que crier. J'avais tellement honte. Je me suis dit : 'T'es devenue la personne que les gens détestent'. (...) A l'époque, quand y avait des gens avec des bébés qui criaient, je soufflais, mais maintenant, je comprends ! Je retire tout ce que j'ai pu dire. (...) J'ai été punie." raconte-t-elle. Nabilla ne s'était visiblement pas rendue compte que 2 enfants = 2 fois plus de problèmes ! "Avec deux, c'est un vrai délire !" conclut la jeune maman qui n'est pas près d'oublier ce voyage.