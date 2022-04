Nabilla Benattia, Franck Gastambide, Paul Pogba ... les séries, films et docus FR à voir prochainement sur Amazon Prime Vidéo

Miskina

Melha Bedia est la star, créatrice et scénariste de la série Miskina. Elle y incarne une éternelle célibataire qui galère grave en amour. Aux côtés de l'actrice, on retrouvera aussi Hakim Jemili, Shirine Boutella ou encore Xavier Lacaille.

Killer Coaster

Prochainement en tournage, la série Killer Coaster co-créée par Nikola Lange et Thomas Mansy sera un mélange de comédie et de slasher et le pitch donne envie. En 1998, en pleine Coupe du Monde, une policière nulle et paumée va enquêter en secret sur un meurtre commis dans une fête foraine. Elle va s'allier avec deux femmes, issues de familles de forains ennemies. Ce "thriller comique" comme le décrivent les co-créateurs arrivera en 2023.

Ourika

Co-écrite par Booba, Ourika est décrite comme un "western urbain" se déroulant lors des émeutes de 2005 dans les banlieues. Composée de 7 épisodes attendus pour 2023, la série "raconte l'affrontement entre un dealer et un flic de la jeune génération" précise le communiqué.

Les films

Medellin

Après Validé sur Canal+ et Sans répit sur Netflix, Franck Gastambide débarque sur Prime Video et promet le film le plus ambitieux de sa carrière (oui, rien que ça !). Tourné en Colombie dans la ville de Medellin, le film sera aussi le plus gros budget d'une création originale française. Cette comédie d'action racontera l'histoire d'un Youtubeur passionné de Pablo Escobar qui se rend dans la ville de Medellin pour marcher dans ses traces et faire le buzz. Sauf qu'il se fait enlever par des narcos. Son frère va alors rassembler une team pour le sauver. Tout un programme.

Classico

Autre ambiance avec Classico, comédie portée par Ahmed Sylla. Celui que l'on a pu voir dans LOL, qui rit sort saison 2 joue cette fois le personnage de Sami, qui travaille pour l'OM et aide des jeunes orphelins dans un foyer. Quand ces derniers sont accusés d'avoir dérobé le trophée de la Ligue des Champions, Sami va infiltrer les supporters du PSG pour tenter de découvrir la vérité. Un film avec aussi Alice Belaidi et Hakim Jemili qui peut compter sur de nombreux guests. Déjà annoncés ? Soprano, Basile Boli, Vianney, Paul Mirabel ou encore Elie Semoun.

Overdose

Olivier Marchal réalise le film d'action Overdose avec Sofia Essaïdi au casting. Adapté du roman Mortels Trafics de Pierre Pouchairet, ce film raconte l'histoire de Sara, cheffe de la brigade des stupéfiants de Toulouse qui va enquêter sur un go-fast dans lequel son ancien amant est infiltré. Mais il va s'avérer que cette affaire est liée au meurtre de deux ados à Paris.

Hawa

Réalisé par Maïmouna Doucouré (Mignonnes), Hawa est décrit comme un "conte" dans lequel une jeune fille de 15 ans qui vit seule avec sa grand-mère. Alors qu'elle s'inquiète que cette dernière perde ses droits à la sécurité sociale, Hawa "invente alors un plan : se faire adopter par une personnalité qu'elle admire plus que tout : l'une des femmes les plus puissantes du monde. Alors qu'elle essaye de donner corps à son rêve, elle rencontre plusieurs personnalités qui lui permettront de s'approcher de son but et de comprendre le vrai sens de la vie et de l'amour" peut-on lire dans le communiqué. Au casting, on retrouvera Yseult et la chanteuse Oumou Sangaré.

Les formats

Cosmic Love

Après la fin précipitée de Love Island à cause de la Covid-19, Nabilla Benattia revient en tant qu'animatrice dans Cosmic Love. Cette émission de dating se base sur... l'astrologie ! 4 célibataires qui galèrent en amour vont tenter de trouver la personne parfaite parmi 12 autres candidats choisis en fonction de leur signe astro.

Les suites de Celebrity Hunted et LOL, qui rit, sort

Formats populaires de la plateforme, Celebrity Hunted et LOL, qui rit, sort reviendront bien prochainement. La saison 2 de Celebrity Hunted avec un nouveau casting arrivera en 2022 et la saison 3 de LOL, qui rit, sort, est prévue pour 2023.

Les documentaires

The Pogmentary

Paul Pogba nous plonge dans son intimité dans la série documentaire The Pogmentary, composée de 5 épisodes. L'occasion de découvrir les origines du champion du monde qui a ouvert ses portes aux caméras pour tout dévoiler de sa personnalité.

La suite de Montre jamais ça à personne

Grand succès sur Amazon Prime Vidéo, Montre jamais ça à personne, le documentaire sur Orelsan primé aux Victoires de la Musique aura droit à de nouveaux épisodes qui seront disponibles en 2022.