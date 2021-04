My Hero Academia : Izuku et Ochako bientôt en couple dans le manga ? Kohei Horikoshi se confie

Un peu d'amour dans My Hero Academia ?

L'intérêt principal de My Hero Academia, c'est bien évidemment de suivre le quotidien scolaire de jeunes étudiants prêts à tout pour devenir les nouveaux héros de demain, régulièrement plongés au centre de combats qui les dépassent. Néanmoins, il n'est également pas rare de voir Kohei Horikoshi - l'auteur du manga, s'intéresser à la sphère privée de ses personnages.

Ainsi, que ce soit la vie familiale de Shoto, le passé de All Might, ou même les origines de Tomura Shigaraki, l'histoire nous a régulièrement prouvé qu'elle était loin d'être sans relief ou profondeur, et qu'elle était capable de nous surprendre. Et visiblement, le mangaka pourrait à nouveau nous offrir quelques situations inattendues dans le futur.

Kohei Horikoshi se confie sur le futur d'Izuku et Ochako

Forcément, qui dit "lycéens" dit notamment "premiers émois amoureux". De fait, Kohei Horikoshi ne s'interdit pas une petite exploration de la vie sentimentale de ses héros en s'intéressant prochainement à l'un des ships favoris des fans. Lequel ? La relation entre Izuku et Ochako.

A l'occasion d'une exposition dédiée à My Hero Academia, récemment ouverte au Japon, Kohei Horikoshi y dévoile en effet un dessin totalement inédit qui met en scène Izuku et Ochako en train de chiller en se faisant un gros câlin. Et sans surprise, cette oeuvre n'est pas passée inaperçue, puisque le mangaka a très vite été interrogé sur sa signification. Doit-on vraiment y voir le signe que les deux amis vont bientôt se mettre en couple dans le manga ?

"Ce dessin est avant tout quelque chose d'esthétique, artistique. Je ne peux donc pas dire s'il y aura réellement une scène comme celle-ci dans le futur" a malheureusement confessé Kohei Horikoshi. Toutefois, il l'a aussitôt précisé, la porte n'est clairement pas fermée à un tel rapprochement des deux héros. La raison ? "Je l'ai dessiné en gardant en tête comment leur relation pourrait se développer si jamais je décidais de l'explorer plus en profondeur. Ce dessin n'est donc pas totalement hors-sujet".

Vous l'aurez compris, la priorité actuelle de l'auteur n'est pas encore de faire évoluer en ce sens cette relation. Néanmoins, quand on sait que le manga a récemment entamé son arc final, on imagine que ce sujet fera partie de ceux auxquels Kohei Horikoshi devrait rapidement s'intéresser afin de boucler certaines intrigues et satisfaire les fans.