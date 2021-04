Moundir fracasse les inepties "stupides" des complotistes sur la Covid-19

Moundir a vécu une épreuve compliquée et traumatisante. Le 23 mars dernier, sa femme Inès dévoilait qu'il avait été hospitalisé et placé sous oxygène après avoir été testé positif à la Covid-19. Malgré les soins des médecins, l'animateur a fait un passage en réanimation de 4 jours. Au début du mois d'avril, il annonçait sur Instagram aller mieux malgré l'épreuve terrible qu'il a traversée. En quelques semaines d'hospitalisation, la star de 47 ans a perdu 18 kilos et doit maintenant réapprendre à marcher et à reprendre le contrôle sur son corps. S'il reçoit évidemment le soutien de ses fans, certains internautes malveillants continuent de lui envoyer des messages.

"Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort"

Dans un long message posté sur son compte Instagram, Moundir a poussé un coup de gueule contre ceux qui pensent que la Covid-19 n'est qu'une simple grippe ou bien carrément un complot. "Je me demande comment vous pouvez sortir des inepties aussi stupides et cupides." a posté l'animateur. S'il avoue ne pas vouloir débattre sur la vaccination, Moundir ne supporte plus voir les théories du complot circuler sur le web. "Arrêtez avec vos histoires sorties de votre cerveau. Allez dans les services de CHU en réanimation ou aux maladies infectieuses et dites nous ce que vous allez rencontrer. Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort. Respectez les familles qui attendent parfois au téléphone car ils ne sont pas autorisés à venir en visite, respectez ceux qui en convalescence et rééducations et qui souffrent." écrit la star qui ajoute : "Votre manière de croire, ainsi que votre approche à la maladie, je la compare à un code promo donné par un influmenteurs."