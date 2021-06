Mort de Philousports : Kylian Mbappé, Cyril Hanouna... Pluie d'hommages pour le passionné de sport

Philousports était actif sur Twitter depuis 2011. Il était un commentateur sportif de génie, qui a su faire rire les twittos avec ses GIFS et ses tweets décalés sur le sport. Atteint de myopathie, l'influenceur handicapé devait se déplacer en fauteuil roulant. Celui qui se décrivait comme "myopathe à l'insu de mon plein gré" ou encore par la phrase "Je ne savais pas que c'était impossible à cause de ma différence, alors je l'ai fait" sur son profil Twitter, apportait de la joie et de la bonne humeur à chaque match, course et rencontre sportive. Grand supporter de l'OM vivant en Corse à Pietracorbara, il avait récemment lancé sa chaîne Twitch. Et en 2018, il avait été recruté par la Ligue nationale de Rugby pour animer le compte Twitter du Top 14 lors des finales.

Son agence a précisé avoir créé une cagnotte, à la demande des internautes : "Vous avez été très nombreux à nous demander la création d'une cagnotte destinée à fleurir les funérailles de notre @philousports. Voici le lien : cagnotte Leetchi". Une cagnotte en ligne qui a déjà réuni plus de 7 700 euros.

"Vous pourrez rendre un dernier hommage à notre @philousports, ou faire parvenir des fleurs, au funérarium du polygone à Bastia ce mardi à partir de 14h15 jusqu'à 15h15" précisé son agence, "Ensuite, la cérémonie sera réservée à sa famille proche compte tenu des mesures sanitaires".