Mort de Paul Walker : les hommages émouvants de Vin Diesel et Meadow, 8 ans après

Déjà 8 ans que Paul Walker est mort. L'interprète de Brian O'Conner dans la saga Fast and Furious avait 40 ans lorsqu'il est décédé dans un grave accident de la route. Chaque année, la date du 30 novembre est donc synonyme d'hommages pour les proches de l'acteur. Et ce n'est pas Vin Diesel qui n'a jamais cessé d'honorer la mémoire de son ami "Pablo" qui allait manquer ça.

"Tu me manques Pablo"

Sur Instagram, Vin Diesel n'a évidemment pas manqué de poster un message pour son ami et partenaire à l'écran. L'acteur l'a accompagné d'une photo de Meadow lors de son mariage : Vin Diesel avait conduit la fille de Paul Walker à l'autel lors de cette journée émouvante dont il avait partagé quelques images sur les réseaux. Dans son long message, l'interprète de Dom évoque une discussion qu'il a eu avec Paul Walker avant la naissance de son premier enfant et dévoile les conseils qu'il lui a donné à ce moment-là. "Cela fait 8 ans aujourd'hui et pas un jour ne passe sans que je pense à la fraternité que nous étions bénis d'avoir. Mais ça tu le sais. Les tragédies de la vie sont toujours suivies par des bénédictions si on reste ouvert et qu'on a la foi" a écrit l'acteur.