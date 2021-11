Paul Walker : sa fille Meadow atteinte d'un cancer ? Elle révèle avoir combattu une tumeur

Meadow Walker : mannequin engagée qui est très proche de Vin Diesel

Depuis la mort de son père Paul Walker, Meadow est restée proche de l'équipe des films Fast and Furious. Et en particulier de Vin Diesel, qui est son parrain et qui l'a emmenée à l'autel pour son mariage. Dans une interview pour Extra, Vin Diesel avait d'ailleirs avoué considérer Meadow Walker comme l'un de ses enfants : "Elle est la première personne à me souhaiter bonne fête lors de la fête des pères. (...) La voir avec mes enfants est l'une des choses les plus magnifiques".

Côté coeur, Meadow Walker s'est mariée avec l'acteur Louis Thornton-Allan, en République dominicaine, en octobre 2021. Et côté pro, elle est mannequin chez DNA Models. Et elle est aussi très engagée dans plusieurs causes humanitaires. Elle est notamment la présidente de la Paul Walker Foundation, où elle continue le travail de son père sur la préservation des océans.