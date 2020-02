Mort de Nicolas Roy (Koh Lanta) : Denis Brogniart lui rend hommage

Alors que la nouvelle saison de Koh Lanta (alias Koh Lanta : L'île des héros) a débuté le vendredi 21 février 2020 sur TF1, c'est une bien triste nouvelle que l'on apprenait hier : Nicolas Roy, ancien candidat, est mort à seulement 48 ans. Finaliste de la saison 2 de Koh Lanta : Nicoya en 2002 et candidat de Koh Lanta : La Revanche des héros en 2012, il luttait depuis plus de deux ans contre un cancer de la mâchoire. "J'ai un cancer de la mâchoire depuis deux ans qui a endommagé ma dentition. Manger une coco dans Koh-Lanta me serait impossible. Physiquement, je suis encore en bonne forme, malgré le risque que le mal se répande", annonçait-il en 2019.

L'hommage touchant de Denis Brogniart à Nicolas Roy, mort à 48 ans

Selon Ouest France, qui a annoncé la terrible nouvelle, "son état s'était aggravé brutalement" lundi, et il est décédé ce mardi 25 février 2020 "à l'hôpital de Faye-l'Abbesse". Une nouvelle qui a attristé toute l'équipe de production de Koh Lanta, mais aussi Denis Brogniart. L'animateur de TF1 a tenu à lui rendre hommage dans un message touchant posté ce mardi soir sur Twitter : "Immense tristesse en apprenant le décès de Nicolas, aventurier charismatique de koh Lanta. Il s'est battu de toutes ses forces contre ce putain de cancer. Je garde le souvenir d'un homme droit, drôle et attachant. Je pense à Aurélie sa femme et à ses 2 enfants. RIP Nico". Il a ensuite retweeté le message de Maud Garnier, qui a participé à Koh Lanta avec Nicolas.