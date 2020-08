Mort de Naya Rivera : Jane Lynch et Gloria Estefan lui rendent un bel hommage

Après plusieurs jours de recherches, suite à la disparition de Naya Rivera lors d'une sortie en bateau sur le lac Piru avec son fils Josey, le corps de l'ex-actrice de Glee a été retrouvé le 13 juillet 2020, soit 7 ans jour pour jour après le décès de Cory Monteith. Le médecin légiste a ensuite confirmé la mort par noyade en "quelques minutes" seulement : "Elle doit avoir rassemblé suffisamment d'énergie pour remettre son fils sur le bateau, mais pas assez pour se sauver", a expliqué le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub.

"Naya Rivera éblouissait tout le monde"

Depuis, Naya Rivera a été enterrée dans la plus grande intimité au cimetière Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles. Ses fans, eux, lui ont rendu un très bel hommage au lac Piru et honorent sa mémoire chaque jour sur les réseaux sociaux, comme l'actrice Heather Morris, mais aujourd'hui, c'est au tour de Jane Lynch de s'exprimer sur la disparition de l'ex-interprète de Santana : "Elle était une force de la nature, sa disparition est juste déchirante", confie-t-elle dans le Today show.

Jane Lynch poursuit : "Elle faisait partie des gens talentueux. Elle n'était pas dans toutes les scènes, mais dès qu'elle y était, elle éblouissait tout le monde. (...) Elle était une grande justicière et adorait le fait que Heather et elle aient une relation lesbienne dans la série et à quel point ça signifiait beaucoup pour les jeunes."

"Ça me brise le coeur"

Gloria Estefan, qui jouait la mère de Naya Rivera dans Glee, s'est elle aussi exprimée sur la mort de l'actrice : "Naya était vraiment quelqu'un de terre à terre et chaleureux. Ce fut une joie de jouer sa mère. (...) Quand j'ai appris la nouvelle et qu'il y avait un bébé à bord, je savais, au fond de moi en tant que maman, qu'elle n'aurait pas laissé son enfant seul à moins qui lui soit arrivé quelque chose. (...) C'est tellement du gâchis, ça me brise le coeur", a-t-elle confié à la radio SiriusXM.