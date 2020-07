Mort de Naya Rivera : Amber Riley (Mercedes) s'exprime enfin dans un long message touchant

Comme les autres acteurs de Glee qui lui ont rendu hommage, Amber Riley a raconté son "moment préféré" avec Naya Rivera : "la tournée en bus à Londres. Naya graissait son cuir chevelu avec de l'huile Doo Gro, un bonnet en pastique et un bonnet en soie ! Ma soeur avait dit : 'Oh Naya, tu intensifies ton côté black' et nous avions éclaté de rire ! Nous en avions besoin aussi parce que nous voulions juste rentre chez nous auprès de nos familles. Nous étions très similaires. Nous aimons avec tout notre coeur, nous protégeons ceux que nous aimons et nous ne laissons personne nous marcher dessus (...) Nous pouvons soit vous trancher avec nos mots, soit vous apporter du réconfort dans un même souffle. Un choix à faire. Je dis ton nom chaque jour et je te garde près de mon coeur, tout comme Cory".

"J'ai pleuré jusqu'à ce que mes conduits lacrymaux se soient desséchés"

Amber Riley a rappelé que sur le tournage de Glee, ils étaient comme une famille : "Nous travaillons en tant que casting, équipe et famille pour nous réunir et montrer notre amour, et tout cela, c'était grâce à toi. Ta présence a apporté tant d'excitation, tant de passion, tant de joie, et même en ton absence, tu nous réuniras toujours". "J'ai pleuré jusqu'à ce que mes conduits lacrymaux se soient desséchés" a-t-elle aussi confié, mais "maintenant, il est temps de célébrer le fait que nous, simples humains, avons l'expérience de marcher auprès d'un ange. Repose-toi bien. Je prie pour que tu trouves la paix".

"Veuillez garder la famille de Naya dans vos prières. Soyez attentifs aux choses que vous leur dites ou aux messages que vous leur envoyez" a-t-elle aussi ajouté, "Si c'est autre chose que les condoléances ou des mots d'encouragements, gardez-les pour vous. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'amour, d'une bonne énergie et de soutien".