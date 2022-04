Mort de Gaspard Ulliel : son arrivée dans l'épisode 3 de Moon Knight fait pleurer le web

D'ailleurs, cet épisode 3 est dédié à Gaspard Ulliel. Un hommage lui est rendu à la fin du générique, avec ces mots : "In memory of Gaspard Ulliel". Suite au décès de la star, Marvel et Disney avaient déjà exprimé leur tristesse et leurs condoléances dans un communiqué relayé par Variety : "Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès tragique de notre ami et collègue Gaspard Ulliel. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis pendant cette période".

Dans Moon Knight, Oscar Isaac joue le premier rôle, celui de Steven Grant / Marc Spector / Moon Knight. Ethan Hawke de son coté incarne Arthur Harrow. Et Gaspard Ulliel interprète Anton Mogart / Midnight Man (Homme de minuit). Ce personnage est apparu pour la première fois dans la BD Moon Knight Vol.1 #3, publiée en 1981. Dans les comics Marvel, Midnight Man est un milliardaire et un voleur d'antiquités, qui collectionne les oeuvres d'art rares. Il ne possède aucun super-pouvoir mais le riche homme au passé trouble sait se battre, que ce soit avec un pistolet ou un poignard oriental.

Oscar Isaac, Ethan Hawke et le réalisateur de Moon Knight avaient réagi à la mort de Gaspard Ulliel

Suite à la disparition de Gaspard Ulliel, Oscar Isaac avait réagi, ému, au micro de BFMTV : "C'est une tragédie. C'était un acteur magnifique, un homme très doux, très généreux. Il était ouvert aux suggestions. Il n'hésitait pas à essayer de nouvelles choses. On a beaucoup parlé". Un drame qui avait aussi fait réagir Ethan Hawke, lui aussi très peiné : "Il avait une élégance, une beauté. On a bossé seulement trois ou quatre jours avec lui. Il avait une vraie puissance, une vraie lumière. Il va nous manquer".