Mort de Gabby Petito : l'affaire adaptée en film... et ça fait déjà scandale

En août 2021, Gabby Petito disparaissait lors d'un voyage avec son fiancé, Brian Laundrie. Le corps de l'influenceuse a été retrouvé un mois plus tard et les médecins légistes ont conclu qu'elle avait été étranglée. Brian Laundrie, lui, a fui le domicile de ses parents alors que la police le soupçonnait d'être lié à la disparition de sa compagne et a mis fin à ses jours. Une histoire 100% dramatique qui a évidemment inspiré certains.

L'histoire tragique de Gabby Petito adaptée en film, les premières images dévoilées

Lifetime, la chaîne américaine spécialisée dans les téléfilms en tout genre, ne perd pas de temps. Après ses nombreux téléfilms inspirés d'affaires criminelles comme Les Deux Visages d'Amanda avec Hayden Panettiere qui retraçait le procès d'Amanda Knox, la chaîne prépare déjà un film sur Gabby Petito, moins d'un an après le drame.

Intitulé The Gabby Petito Story, le long métrage est même déjà en tournage à Salt Lake City et Page Six a publié les premières photos des acteurs qui vont incarner Gabby Petito et Brian Laundrie. Alors, ça donne quoi côté casting ? Evan Hall (Orange is the New Black) jouera Brian Laundrie et Gabby Petito sera incarnée par Skyler Samuels (The Gifted).

Le projet fait polémique

Un film qui fait déjà beaucoup parler... et pas en bien. Sur les réseaux, de nombreux internautes ont partagé leur colère face au début du tournage du long-métrage. Ils jugent que ce film est un énorme manque de respect à Gabby Petito et à ses proches qui n'ont pas donné leur accord pour la production d'un film racontant les dernières heures de la vie de l'influenceuse.

D'autant plus que la famille Petito est actuellement en procès avec les proches de Brian Laundrie qu'ils accusent d'avoir aidé leur fils à fuir la police. Récemment, les proches de Brian ont publié une lettre dans laquelle ce dernier avoue le meurtre de Gabby et dévoile les circonstances autour de son décès.