Mort de Gabby Petito : les aveux macabres de Brian Laundrie dévoilés, 10 mois après le drame

L'affaire a secoué l'Amérique et le monde entier. Fin août 2021, Gabby Petito disparaissait alors qu'elle était en voyage avec son fiancé. C'est seul que Brian Laundrie était rentré à leur domicile en Floride. Le 21 septembre, le corps de Gabby était retrouvé dans un parc dans le Wyoming et, cinq jours avant, Brian Laundrie réussissait à échapper à la police en disparaissant dans un parc situé près du domicile de ses parents. Son corps sans vie a été retrouvé en octobre 2021, un mois après sa disparition. Brian Laundrie a mis fin à ses jours et, à côté de son corps, les policiers ont trouvé un carnet.

Les circonstances autour de la mort de Gabby Petito dévoilées

La semaine dernière, la famille de Brian Laundrie a décidé de publier - via leur avocat - une lettre écrite par l'homme dans ce fameux carnet. Un message dans lequel Brian Laundrie avoue le meurtre de Gabby Petito. "J'ai mis fin à sa vie" écrit-il. Quant à ses raisons d'avoir tué sa compagne ? C'est plutôt improbable. Brian Laundrie explique que c'est Gabby qui lui aurait demandé de mettre fin à ses souffrances après avoir été blessée. Dans la lettre, il explique que sa fiancée se serait blessée au front alors qu'ils tentaient de traverser à la hâte une rivière avant la nuit. Selon lui, une blessure au front aurait gonflé de plus en plus et Gabby l'aurait "supplié de mettre fin à sa douleur".

"Je pensais que c'était miséricordieux et que c'était ce qu'elle voulait mais je vois toutes les erreurs que j'ai faites. J'étais paniqué. J'étais choqué. Mais dès le moment où j'ai décidé de prendre sa douleur, je savais que je ne pouvais pas continuer sans elle" peut-on lire dans la fameuse lettre. Selon les conclusions des médecins, Gabby Petito a été étranglée.

Dans son message, Brian Laundrie a aussi demandé à ce que le public ne rende pas les choses difficiles pour ses proches. "Ils ont perdu un fils et une fille. La fille la plus merveilleuse du monde. Gabby, je suis désolé" a-t-il écrit avant de mettre fin à ses jours. La famille Laundrie est actuellement poursuivie par les proches de Gabby Petito. Une plainte a été déposée et le clan Petito assure que Christopher et Robert Laundrie étaient au courant que Brian avait tué Gabby et les accusent d'avoir aidé ce dernier à fuir. Les proches de Gabby leur réclament 30 000 dollars de dommages et intérêts.