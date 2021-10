Mort de Gabby Petito : le corps sans vie de son fiancé Brian Laundrie identifié, la police confirme

L'affaire Gabby Petito prend un nouveau tournant tragique. Partie en road-trip avec son fiancée, la jeune influenceuse n'est jamais revenue de leur voyage. Début septembre, c'est seul que Brian Laundrie revenait chez eux, en Floride. Le 11 septembre, la famille de Gabby Petito signalait sa disparition à la police et, bien qu'il était l'un des suspects, Brian Laundrie disparaissait dans la nature le 14 septembre après avoir quitté le domicile de ses parents. Le 19 septembre, dans le Wyoming, un corps était retrouvé et il s'agissait bien de celui de Gabby Petito. La jeune femme a été étranglée et a été victime d'un homicide selon les rapports des médecins légistes. Depuis, Brian Laundrie était introuvable.... jusqu'à maintenant.

Le corps de Brian Laundrie identifié

Ce mercredi 20 octobre, la police annonçait une découverte macabre : des restes humains ont été découverts dans un parc de Floride. Non loin de là, des objets ayant appartenu à Brian Laundrie ont également été retrouvés ce qui laissait clairement penser que le corps pouvait être celui de l'homme de 23 ans recherché par la police depuis plus d'un mois. L'officialisation n'a pas tardé : le FBI a confirmé ce jeudi 21 octobre que le corps retrouvé est bien celui de Brian Laundrie. "Une comparaison du dossier dentaire a confirmé que les restes humains retrouvés sont bien ceux de Brian Laundrie" a annoncé le compte officiel du FBI sur les réseaux sociaux. L'avocat de la famille Laundrie a également confirmé cette découverte ajoutant que la famille ne ferait "pas de commentaires" et demandant le respect de leur intimité.

Les restes humains ont été retrouvés dans une zone précédemment inondée, avait précisé la police lors de la découverte. Les forces de l'ordre n'ont pas précisé si l'homme est décédé récemment ou bien si sa mort remonte à plusieurs semaines. Quoiqu'il en soit, Brian Laundrie reste pour l'instant le principal suspect du meurtre de Gabby Petito. Avec son décès, l'enquête sur les circonstances du drame s'annonce très compliquée.