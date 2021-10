Mort de Gabby Petito : le corps de Brian Laundrie retrouvé ? La police fait une macabre découverte

L'affaire tient les Etats-Unis et le monde entier en haleine. Le 11 septembre 2021, les parents de Gabby Petito déclaraient la disparition de leur fille. Cette dernière était partie en road-trip avec son fiancé, Brian Laundrie, revenu seul chez eux quelques jours plus tôt. Le 14 septembre, Brian Laundrie disparaissait dans la nature après avoir quitté le domicile de ses parents, 5 jours seulement avant la découverte du corps de l'influenceuse. Les médecins sont formels : Gabby Petito a été étranglée et a été victime d'un homicide. Ses amis avaient expliqué que son fiancé était manipulateur et jaloux, l'accusant de son meurtre.

Le corps de Brian Laundrie retrouvé ?

Introuvable depuis un mois, Brian Laundrie a peut-être été retrouvé cette semaine. CBS News et la police confirment que des restes humains auraient été retrouvés dans la Carleton Reserve en Floride, région où le suspect du meurtre de Gabby Petito a disparu. "Les restes humains ont été trouvés dans un endroit précédemment recouvert d'eau" précise la police. Les autorités sont actuellement en train de tenter de les identifier pour savoir s'il s'agit bien du corps de Brian Laundrie. Des effets personnels appartenant au jeune homme auraient également été retrouvés près du corps, précise CBS News.

Ce mercredi 20 octobre, l'avocat de la famille Laundrie a également confirmé que des objets ayant appartenu à Brian Laundrie ont été retrouvés dans un sentier d'un parc tout proche de la Carlton Reserve. Il faudra donc attendre les résultats des analyses pour savoir si les restes humains sont bien le corps de l'homme recherché depuis plus d'un mois.

La traque de Brian Laundrie a permis la découverte de 5 corps

La recherche active pour retrouver Brian Laundrie dans un parc naturel de Floride aurait d'ailleurs mené à d'autres macabres découvertes. Comme le précise la presse US, cinq corps qui n'ont aucun lien avec l'enquête ont aussi été retrouvés lors des fouilles. Parmi eux, on retrouverait des victimes de meurtres. Le corps d'un randonneur disparu dans le Wyoming où le corps de Gabby Petito a été retrouvé en septembre, a également été retrouvé.