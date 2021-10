Mort de Gabby Petito : les causes du décès dévoilées, elle a bien été victime d'un meurtre

Que s'est-il passé entre Gabby Petito et Brian Laundrie ? Le 11 septembre dernier, la mère de la jeune influenceuse signalait sa disparition à la police : alors qu'elle était partie pour un voyage avec son fiancé, Brian Laundrie, ce dernier est revenu sans Gabby à leur domicile avant de disparaître à son tour alors que l'affaire commençait à prendre de l'ampleur. 8 jours plus tard, le corps de la jeune femme était retrouvé puis identifié et depuis, on est toujours sans nouvelle de Brian Laundrie, accusé d'être jaloux et manipulateur par les amis de Gabby. Même s'il n'a pas été retrouvé, l'enquête avance et les résultats de l'autopsie ont été dévoilés ce mardi 12 octobre.

Gabby Petito est morte étranglée

Presqu'un mois après la découverte du corps de Gabby Petito, on sait donc officiellement les causes de la mort : l'influenceuse a été étranglée, a révélé le médecin légiste chargé de l'autopsie dans une conférence de presse virtuelle. Le rapport confirme donc que Gabby Petito a été victime d'un homicide et serait morte trois à quatre semaines avant la découverte de son corps (soit vers la fin août ou le début du mois de septembre). Le médecin légiste a précisé que la victime n'était pas enceinte au moment du meurtre.

Où est Brian Laundrie ?

L'affaire est d'autant plus compliquée que Brian Laundrie qui est l'un des principaux suspects est toujours introuvable. La police le recherche activement depuis sa disparition, le 17 septembre : il a quitté le domicile de ses parents et n'a plus donné de nouvelles depuis. Mais que lui est-il arrivé ? Deux camps s'opposent : selon certains experts, Brian Laundrie serait mort ou bien se cacherait avec l'aide d'un tiers. Un ancien membre du FBI a confié à Fox News que, s'il est vivant, il reçoit certainement l'aide d'une personne extérieure. Les forces de l'ordre recherchent depuis un mois le compagnon de Gabby Petito dans une réserve naturelle en Floride. Les parents de Gabby Petito ont récemment pris la parole pour supplier Brian Laundrie de se rendre.