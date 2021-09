Mort de Gabby Petito : sa famille supplie Brian Laundrie, suspecté du meurtre, de se rendre

Où est passé Brian Laundrie ? C'est la question qui fascine les USA depuis plusieurs jours. Suspecté du meurtre de Gabby Petito, sa fiancée, à l'occasion d'un road-trip à travers le pays qui aurait tourné au drame, l'homme de 23 ans est porté disparu depuis le 14 septembre 2021. Une fuite qui inquiète les forces de l'ordre et qui frustre la famille de la jeune influenceuse en quête de réponses concernant ce drame.

La famille de Gabby supplie Brian Laundrie de se rendre

Et pour cause, si Brian Laundrie n'est pas officiellement accusé de cette mort, le portrait du jeune homme fait par les amies de la victime est extrêmement sombre. Selon une certaine Rose Davis, Brian "avait un côté jaloux" et était manipulateur envers sa petite amie, "s'il ne voulait pas que Gabby fasse quelque chose, il trouvait un moyen de l'en empêcher". Prêt à tout pour la contrôler, il aurait même été "furieux" de la voir travailler.

Devant une telle description, les parents endeuillés veulent donc comprendre le possible rôle de l'homme dans cette histoire et savoir pourquoi leur fille est décédée. Aussi, à l'occasion d'une conférence de presse, Richard Staffort - l'avocat des parents de Gabby, l'a imploré de mettre fin à cette cavale afin de permettre à tout le monde d'avancer, "La famille Laundrie ne nous a pas aidés à trouver Gabby. Ils ne vont pas nous aider à trouver Brian. Brian, nous te demandons de te rendre au FBI ou aux forces de l'ordre les plus proches".

Les parents de Brian espèrent qu'il sera retrouvé

De quoi motiver le suspect à sortir de sa possible cachette et livrer les informations tant attendues sur cette tragédie ? Difficile à dire. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que sa propre famille, déçue par le traitement médiatique qui leur est imposé, espère également qu'il sera rapidement retrouvé afin que la lumière soit faite sur cette affaire.

"Chris et Roberta Laundrie ne savent pas où se trouve Brian, explique Steve Bertolino, leur avocat, dans un communiqué. Ils sont inquiets pour Brian et espèrent que le FBI pourra le localiser. Les spéculations du public et d'une partie de la presse sur le fait que les parents ont aidé Brian à quitter la maison ou à éviter une arrestation à la suite d'un mandat mis en place après que Brian était déjà porté disparu sont simplement honteuses".

D'ici là, les parents de Gabby ont ouvert une fondation en son nom afin de permettre à d'autres affaires de personnes disparues de bénéficier d'une telle exposition. "Tout le monde mérite le même type d'intérêt. Il n'y a pas que le cas de Gabby qui mérite d'être autant exposé", a expliqué Joe Petito, son père.