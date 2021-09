Mort de Gabby Petito : Brian Laundrie "jaloux" et responsable de son meurtre ? Des amis accusent

C'est l'affaire qui secoue les Etats-Unis : le 11 septembre, la mère de Gabby Petito déclarait sa disparition à la police. L'influenceuse s'est volatilisée alors qu'elle était partie pour un road trip avec son compagnon, Brian Laundrie. Ce dernier est rentré seul à leur domicile au début du mois de septembre puis a disparu à son tour après avoir quitté la maison de ses parents. L'affaire a pris une tournure encore plus tragique puisque le corps de Gabrielle a été retrouvé ce mardi 21 septembre.

Les proches de Gabby Petito font des révélations sur son couple avec Brian Laundrie

Alors que la police cherche activement Brian Laundrie dans cette affaire, les proches de Gabby Petito sont sortis du silence. Plusieurs amis de la jeune femme ont répondu aux questions des journalistes, notamment du site People, pour dresser le portrait de Brian Laundrie. Un portrait pas très flatteur puisqu'ils l'accusent d'être facilement jaloux. "A un moment, ils étaient collés l'un à l'autre et la minute d'après, ils s'engueulaient. Il y avait toujours du drama" explique Ben Matula, l'un des amis de Laundrie. Une chose confirmée par des proches de la jeune femme.

"Il était très charismatique. Il préparait tous les jours son petit déjeuner, mais on pouvait voir qu'il avait un côté jaloux. Il voulait ce qu'il voulait et il trouvait toujours un moyen de l'avoir. Pas de façon violente, mais s'il ne voulait pas que Gabby fasse quelque chose, il trouvait un moyen de l'en empêcher" confie Rose Davis, amie de Gabby Petito. Cette dernière ajoute même que Brian Laundrie ne voulait pas que Gabby travaille. "Il était furieux à propos de ça" explique-t-elle. Selon Rose Davis, Brian Laundrie ne supportait pas non plus l'idée que Gabby poste des images de leur voyage sur les réseaux sociaux. "Elle le défendait toujours" explique cependant cette dernière.

Une amie accuse Brian Laundrie du meurtre

Dans son témoignage, Rose Davis accuse clairement Brian Laundrie du meurtre de son amie, laissant même entendre qu'il aurait été à l'initiative de leur road-trip pour éloigner Gabby de ses proches. "Vous ne savez pas ce que c'est quand une personne que vous considériez comme un ami assassine votre meilleure amie. J'ai été chez eux. J'ai dormi dans la même maison que lui. J'ai diné avec lui, joué à des jeux de société avec lui, été à la plage (...) C'est effrayant" explique-t-elle à People. Les forces de l'ordre sont actuellement toujours à la recherche de Brian Laundrie et le FBI vient de délivrer un mandat d'arrêt contre lui. L'homme a quitté le domicile de ses parents en Floride le 14 septembre sans son téléphone et son portefeuille, ce qui rend encore plus difficile les recherches pour le retrouver.