Meurtre de Gabby Petito : c'est officiel, son compagnon Brian Laudrie s'est suicidé

C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de l'américaine Gabby Petito. Début septembre, la famille de la Youtubeuse déclarait sa disparition après un road-trip duquel elle n'est jamais revenue. La jeune femme de 22 ans était partie en voyage avec son compagnon, Brian Laundrie, qui est rentré seul chez eux en Floride au début du mois de septembre. Le 19 septembre, le corps de Gabby était retrouvé et identifié et, quelques jours plus tôt, le principal suspect, Brian Laundrie, disparaissait après être parti faire une balade non loin de chez lui.

Mais le 21 octobre dernier, c'est le corps du petit ami de Gabby Petito qui a été retrouvé sans vie dans une réserve de Floride. L'enquête avait révélé que le jeune homme avait sûrement dû se donner la mort, une théorie désormais confirmée par les résultats de l'autopsie.

Brian Laudrie s'est suicidé

Selon la chaîne de télé américaine CBS, les résultats de l'autopsie sont tombés et confirment que Brian Laudrie s'est bel et bien donné la mort. On sait même qu'il s'est tiré une balle dans la tête pour mettre fin à ses jours. "Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès de leur fils était une blessure par balle à la tête et que le mobile était un suicide" a déclaré Steve Bertolino, l'avocat des parents du suspect numéro un.

Les familles ont été prévenues

A la suite de ce rebondissement dans l'affaire Gabby Petito, les familles des victimes ont été prévenues. "Les familles Schmidt et Petito ont été mises au courant des circonstances entourant le suicide de l'unique suspect du meurtre de Gabby. La famille de Gabby ne fera pas de déclaration pour le moment en raison de la demande du bureau du procureur du comté de Teton", peut-on lire dans le dossier de l'enquête. "Il a été demandé à la famille de ne faire aucun commentaire et de laisser le FBI poursuivre son enquête. La famille a également été invitée à attendre que le bureau du procureur des États-Unis décide si certaines personnes seront inculpées. Lorsque cette décision sera prise, une déclaration sera faite" peut-on également lire dans le document.