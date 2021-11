Mort de Gabby Petito : la police a une théorie sur les causes de la mort de Brian Laundrie

L'affaire a secoué les Etats-Unis (et pas que). Début septembre, la famille de Gabby Petito déclarait sa disparition après un road-trip duquel elle n'est jamais revenue. La jeune femme de 22 ans était partie en voyage avec son compagnon, Brian Laundrie, qui est rentré seul chez eux en Floride au début du mois de septembre. Le 19 septembre, le corps de Gabby était retrouvé et identifié et, quelques jours plus tôt, le principal suspect, Brian Laundrie, disparaissait après être parti faire une balade non loin de chez lui.

Pendant 5 semaines, les autorités ont cherché le jeune homme qui est resté introuvable jusqu'au 21 octobre dernier : son corps a été retrouvé dans une réserve de Floride et a été identifié. Il reste le principal suspect du meurtre de Gabby Petito qui a été étranglée selon le rapport du médecin légiste.

Brian Laundrie s'est probablement donné la mort

Dans un premier temps, l'inspection des restes humains de Brian Laundrie n'a pas été concluante et le médecin légiste a décidé de faire appel à un anthropologue afin de rendre son rapport sur les causes du décès du jeune homme. Selon les infos de certains médias, les restes étaient dans un fort état de décomposition, ce qui peut expliquer la raison pour laquelle l'autopsie n'a rien donné. Mais la police a déjà une piste : Kurt Hoffman, sheriff du comté de Sarasota où le corps de Brian Laundrie a été retrouvé, s'est exprimé à ce sujet. "Cet homme est allé là et s'est probablement suicidé" a-t-il déclaré.

Le corps de Brian Laundrie a été retrouvé dans un marais précédemment immergé et l'endroit où était le corps est infesté d'alligators, ont précisé des médias locaux. Un spécialiste a d'ailleurs expliqué qu'un corps pouvait se décomposer très rapidement en Floride, en moins d'une semaine. Une chose qui pourrait expliquer à la fois pourquoi le corps était si décomposé et pourquoi l'autopsie n'a rien donné.

Un carnet retrouvé avec le corps

Avec la découverte du corps de Brian Laundrie, les chances d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de Gabby Petito ont diminué. Mais tout n'est pas totalement perdu. En effet, en plus du corps, le sac de Brian Laundrie ainsi qu'un carnet ont été retrouvés. Ce carnet pourrait apporter plus de précisions et est entre les mains des experts qui pensent pouvoir en tirer de précieuses informations.