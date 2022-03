Mort de Gabby Petito : sa famille porte plainte contre les parents de Brian Laundrie et les accusent d'avoir couvert son meurtre

Qu'est-ce-qui a poussé Brian Laundrie a tué sa petite amie, Gabby Petito ? En janvier 2022, le FBI a confirmé que Brian, retrouvé mort en octobre 2021 plusieurs semaines après sa disparition, a tué la jeune influenceuse. Avant de mettre fin à ses jours, il avait avoué le meurtre dans un texte écrit dans un carnet, retrouvé près de son corps. Les proches de Gabby Petito sont toujours sans réponse concernant les circonstances de la mort de la jeune femme. Disparue fin août 2021 lors d'une road-trip avec son fiancée, le corps de Gabby a été retrouvé en septembre. Peu de temps plus tard, Brian Laundrie avait quitté le domicile de ses parents.

La famille de Gabby Petito porte plainte contre celle de Brian Laundrie

Et selon les proches de Gabby, les Laundrie seraient plus au courant qu'ils ne veulent le faire croire sur les circonstances de la mort de leur fille. Cette semaine, les parents de Gabby, Joseph et Nichole, ont porté plainte contre Christopher et Roberta Laundrie. Dans les documents, ils déclarent que Brian Laundrie aurait avoué le meurtre de Gabby à ses proches et qu'ils l'auraient aidé à échapper à la police. "Alors que Joseph Petito et Nichole Schmidt cherchaient désespérément des informations sur leur fille, Christopher et Roberta Laundrie ont caché la localisation de Brian Laundrie et du corps et nous pensons qu'ils préparaient sa fuite du pays" peut-on lire dans la plainte déposée par la famille de Gabby, rapporte CNN.

Selon la famille, les parents de Brian Laundrie auraient refusé de collaborer avec eux ou avec la police avant la découverte du corps. "Ils ont agi avec malice et une grande indifférence" précise la plainte qui assure que les proches de Brian ont tout simplement menti pour protéger leur fils. Joseph Petito et Nichole Schimdt demande une compensation notamment pour "la douleur, la souffrance et l'angoisse mentale" qu'ils ont traversé à cause des supposés secrets gardés par les Laundrie. L'avocat de ces derniers n'a pas souhaité réagir.