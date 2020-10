Moha La Squale accusé d'agression sexuelle : sa réaction choque les internautes

"Oh la menteuse elle est amoureuse... À bientôt la miff, merci pour tout. Coeur sur nous seulement" a-t-il ajouté en légende du post Insta. Une réaction choquante vu les graves accusations qui pèsent contre lui. Et les internautes ont d'ailleurs été nombreux à rappeler à Moha La Squale qu'il risquait la prison.

Les internautes sont restés sous le choc

La photo Instagram de Moha La Squale a ainsi obtenu presque 250 000 likes. Plusieurs fans continuent de le soutenir malgré les accusations d'agression sexuelle, de violence et de séquestration (à propos desquelles il n'a pas été jugé et reste donc présumé innocent), mais la majorité des réactions étaient négatives. "T'es qui toi déjà ?", "On attend plus l'album là on attend le procès", "Mais quel culot" ou encore "Va te faire soigner gros" ont notamment écrit les internautes dans les commentaires.