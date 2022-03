Modern Family : victime d'une grave maladie, Sarah Hyland (Haley) a oublié certains épisodes

Sarah Hyland ne se souvient pas tout sur Modern Family

De 2009 à 2020, Sarah Hyland - qui avait 19 ans au début du tournage, a incarné avec brio le personnage de Haley Dunphy dans la série Modern Family. Un rôle qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public et de remporter plusieurs récompenses. Malheureusement, comme elle vient de le confier, il lui est aujourd'hui difficile de se souvenir avec précision de toutes ses années passées sur les plateaux de la comédie culte d'ABC.

Durant son enfance, la comédienne s'est en effet vue diagnostiquée une dysplasie rénale. Une maladie importante qui l'a obligée à se faire greffer un nouveau rein (celui de son père) en 2012, puis un autre en 2017 (celui de son frère) après avoir vu son corps rejeter le premier. Fatiguée et affaiblie pendant de longs mois durant ces périodes, Sarah Hyland avait même pensé au suicide, se considérant notamment comme un fardeau pour sa famille. Depuis sa naissance, elle a subi une quinzaine d'opérations chirurgicales pour ses problèmes de reins, mais également pour traiter son endométriose.

L'actrice en pleine souffrance durant le tournage

Aussi, comme elle l'a confessé dans le podcast Quitters, ses problèmes de santé récurrents ont fait qu'elle n'était pas toujours pleinement consciente / elle-même durant le tournage de Modern Family. "Il y a certains épisodes de la série que je ne me souviens même pas avoir tourné parce que j'étais endormie, a-t-elle révélé. Put*in de profondément endormie !"

"L'épisode où Haley demande à Luke de l'argent et qu'il répond, 'Pas d'inquiétude, je l'ai placé dans la glace' et qu'il se trouve dans le freezer, et bah durant l'intégralité de l'épisode, j'étais endormie / ailleurs", a ensuite précisé Sarah Hyland. Des propos qui peuvent surprendre, mais qui témoignent surtout de l'état douloureux dans lequel elle était plongée au quotidien.

"Je n'étais pas capable de rester éveillée pendant 8 heures durant cette période. J'étais toujours fatiguée", a-t-elle ajouté plus loin. Selon elle, il faut nécessairement "atteindre un certain stade de douleur / maladie pour espérer recevoir une deuxième greffe". Or, ce stade là, elle l'avait "déjà atteint avant même la première transplantation".

"Elle souffrait énormément"

Présente à ses côtés durant le podcast, Julie Bowen - qui incarnait Claire (sa mère à l'écran), s'est notamment souvenue d'un épisode où Sarah Hyland était particulièrement mal en point, "Je n'oublierai jamais l'épisode The Old Wagon. Il faisait froid et elle devait porter une tenue à la Haley".

L'actrice l'a déploré, l'équipe de la série n'a pas été d'une très grande aide à l'époque. "C'était une jeune fille avec des problèmes de reins ! Elle souffrait énormément", a rappelé Julie Bowen, avant d'ajouter, "Mais [dans ce milieu] vous devez toujours être prêt / assurer afin de faire votre boulot". Ce à quoi Sarah Hyland a admis qu'elle n'avait pas su s'écouter à l'époque, "Je n'ai jamais vraiment dit 'non' [à quoi que ce soit]".

Aujourd'hui, tout semble heureusement aller pour le mieux pour l'actrice qui prépare désormais son mariage avec Wells Adams.