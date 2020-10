Moah sur OCS : la série la plus surprenante et atypique que vous allez voir cette année

Une série sans dialogue et sans musique

Si le pitch vous intrigue, attendez de voir les épisodes ! Disponible dès ce jeudi sur OCS, Moah est une série tant inattendue qu'audacieuse qui a fait le pari - osé mais payant - de ne contenir aucun dialogue et aucune musique. Une première pour une série française ! Si l'expérience est déroutante au départ, on se prend facilement au jeu et on a envie d'en savoir plus sur le parcours de ce héros atypique. Moah oscille entre scènes amusantes, plus tragiques ou même parfois gênantes, le tout interprété de manière brillante par son casting.

Dans une interview donnée à l'AFP, Benjamin Rocher, créateur et réalisateur de Moah, a confié avoir eu une "liberté artistique quasi totale" pour créer sa série. "C'était déjà très audacieux de la part d'OCS de se lancer dans une série préhistorique, je me suis dit qu'il fallait aller encore plus loin. C'était un pari très risqué artistiquement mais j'ai pensé que je n'aurais pas forcément deux fois l'occasion de faire une série préhistorique..." explique-t-il. Pari relevé !

Des décors naturels qui mettent dans l'ambiance

L'autre réussite de Moah, ce sont ses décors 100% naturels qui apportent un autre niveau de réalisme. Les épisodes ont été tournés durant l'hiver 2019 en Dordogne, dans plusieurs sites qui n'avaient jusqu'ici jamais accueilli de tournage dont les Gorges de l'enfer. Une nécessité pour les équipes de la série. "Nous voulions des endroits préservés de la patte de l'Homme. Pas tant pour poser notre caméra dans un endroit où personne n'était allé, que pour coller à la démarche artistique du projet, et embarquer le spectateur avec nous dans cette aventure." explique Eric Laroche, l'un des producteurs, à 20 minutes. Une chose plus compliquée qu'il n'y paraît, ajoute-t-il : "Au départ, on se dit qu'il suffit juste de trouver un paysage sans fil électrique au loin ou sans goudron par terre, mais au final même un sentier de terre évoque un passage et une histoire...".