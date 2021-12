Miss France 2022 : quelles candidates ont obtenu les meilleures notes au test de culture générale ?

Amandine Petit, Miss France 2021, en interview pour PRBK. Quelle Miss régionale a obtenu la meilleure note au test de culture générale ?

La date approche et la France l'attend avec impatience ! C'est le samedi 11 décembre 2021 qu'on pourra suivre l'élection de Miss France 2022 sur TF1. Après Amandine Petit, qui sera la grande gagnante ? Plusieurs favorites se détachent déjà sur les réseaux sociaux parmi les 29 candidates, et d'autant plus depuis les résultats du test de culture générale ! Alors quelles Miss ont tout déchiré et obtenu les meilleures notes ? On vous dit tout !