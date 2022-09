Milla Jasmine vraiment millionnaire ? De nombreux internautes crient au mensonge

Les salaires des stars de télé-réalité et des influenceurs font l'objet de nombreux fantasmes. Il y a quelques mois, Cyril Hanouna avait dévoilé dans TPMP le top 10 des candidats les mieux payés. Dans le classement, on retrouvait : Paga (entre 30 000 et 50 000 euros par mois), Milla Jasmine (entre 30 000 et 70 000 euros), Léana (entre 10 000 et 100 000), Astrid Nelsia (entre 20 000 et 100 000), Carla Moreau et Kévin Guedj (de 100 000 à 150 000 euros), Jazz et Laurent Correia (de 120 000 à 200 000 euros). Julien Tanti et Manon Marsault (entre 130 000 et 200 000 euros), Maëva Ghennam (entre 150 000 et 200 000 euros), Jessica Thivenin et Thibault Garcia (300 000 euros) et Nabilla (350 000 euros).

Des chiffres complètement fous qui ont attiré l'attention de Booba. Depuis plusieurs mois, le rappeur est en guerre contre les influenceurs qu'il accuse d'arnaquer leurs communautés.

"Oui, je suis Millionnaire"

Le magazine Complément d'enquête s'est intéressé à ce business. En attendant le reportage qui sera diffusé sur France 2 ce jeudi 8 septembre 2022, l'émission a partagé un extrait sur ses réseaux sociaux. Dedans, Milla Jasmine dévoile son salaire et indique être millionnaire. "Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros et il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros", révèle-t-elle, avant d'affirmer : "C'est pas tabou pour moi. Oui, je suis millionnaire".

Les blogueurs l'accusent de mentir

Cette déclaration de la candidate de télé-réalité qui s'est retrouvée au coeur d'un bad buzz suite à un placement de produit a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs blogueurs très connus du milieu l'accusent même de mentir ! "Concernant Milla, bien évidemment, elle n'est pas millionnaire. Elle gagne bien sa vie mais sans plus. Les millionnaires, ce sont les Garcia, Nabilla, Maeva, JLC, Tanti. On sait qui est qui à ce stade", déclare @tmzfr_.

Des propos confirmés par @MayamoTV : "Milla est blindée, je ne dis pas le contraire. Les Thivenin, Correia et les Tantis sont millionnaires. Tu n'as qu'à voir leur train de vie, maison, voiture, etc. Tu sens l'argent sur eux. Mais Milla, sorry, je la vois comme une Ghennam. Blindée avec 600 K+ dans son livret A, mais pas millionnaire. Impossible". D'autres internautes s'amusent en disant qu'elle est millionnaire "au Monopoly", en "Franc CFA", "en roubles" ou en "dirham".