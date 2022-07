Milla Jasmine se clashe avec l'ex de son mari : les internautes s'en mêlent et c'est violent

Milla Jasmine sera prochainement au casting des Cinquante, la nouvelle émission de télé-réalité qui va bientôt débarquer sur W9 et qui est actuellement en tournage. Visiblement, la candidate a déjà été éliminée puisqu'elle est présente sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 24 juillet 2022, elle s'est d'ailleurs violemment clashée avec Nélia, l'ex-femme de son mari Lorenzo.

Sur Snapchat, elle s'est réjouie de voir que son chéri, avec qui elle a eu une grosse dispute qui a fait le buzz, puisse passer du temps avec ses enfants. "J'aimerais pouvoir être avec lui, et même être en vac avec eux" a-t-elle déclaré. Mais cela n'a pas plu à la maman des petits, qui a rétorqué : "Tu ne t'approcheras jamais de mes enfants".

"T'es claquée au sol... Menteuse, manipulatrice"

"Elle vous manipule pour vous faire croire qu'elle s'en sort seule et que moi et mon époux, on est les méchants (...) Toi et moi, on n'est pas en rivalité. Je ne vais jamais essayer de ressembler à ce qu'il a quitté, cousine ! Je comprends mieux pourquoi il a fui", a répondu Milla, avant d'ajouter : "T'es claquée au sol... Menteuse, manipulatrice". "Elle est irresponsable, c'est juste une petite capricieuse", a continué Nélia, de son côté.

Celle qui s'est aussi embrouillée avec Mélanight n'a pas laissé ça là, et a de nouveau attaqué sa rivale : "Ceux que je plains le plus, ce sont tes enfants à qui tu racontes des horreurs sur moi pour qu'ils me détestent et qu'ils détestent leur père qui leur donne tout (...) Un jour, ils grandiront et ils liront tout (...) Arrêtez de croire qu'on vole le mari des gens. Un homme, s'il n'est pas heureux dans son foyer, il s'en va".

Les internautes terminent Milla Jasmine

Visiblement, les propos de Milla n'ont pas plu aux internautes et ils ont été nombreux à attaquer l'ex de Mujdat sur Twitter.