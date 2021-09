Milla Jasmine paniquée par "des esprits" dans sa villa : "stoppez votre sorcellerie"

Les bruits commencent "qu'à partir de 17h30" et "jusqu'à ce que le soleil se lève" a détaillé Milla Jasmine. "J'ai entendu comme quelqu'un qui venait taper sur la vitre" a-t-elle continué d'expliquer, "le bruit que j'entends, c'est comme des portes qui s'ouvrent" aussi, et "comme quelqu'un qui marchait". "Là où j'entendais surtout du bruit, c'est au niveau du haut" a ajouté la candidate de télé-réalité, "on s'est demandé ce qu'on avait entendu en haut" a-t-elle dit en parlant d'elle et de la gardienne qui a aussi entendu les bruits étranges et flippants.

En panique, Milla Jasmine quitte la villa : "ça me fait flipper de ouf"

Alors que les salaires des stars de télé-réalité avaient été dévoilés, dont l'énorme salaire de Milla Jasmine, l'influenceuse a donc très peur. Ces bruits, "ça me fait flipper de ouf" même si "je sens pas un truc mauvais, hyper négatif" du genre un esprit malveillant ou démoniaque. Et Milla Jasmine a même des preuves en vidéo avec les bruits qui seraient des fantômes, mais préfère ne pas les poster dans ses stories : "J'ai des vidéos où on entend des bruits", "j'ai pas envie de faire peur à ma communauté".

Et même pendant qu'elle se filmait en story sur Snap, Milla Jasmine a entendu des bruits, que ses abonnés aussi ont pu entendre. "La vie de ma mère que je suis en train de parler et j'entends des bruits", "là, vous n'allez pas me dire que vous n'entendez pas ?" a-t-elle déclaré avant de crier en entendant encore des bruits. "Je suis sortie dehors parce que je flippais trop du bruit" a-t-elle ensuite avoué, "donc là je vais partir".