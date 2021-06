Milla Jasmine arrêtée et en garde à vue : elle porte plainte contre une agent de la SNCF

Actuellement au casting d'Objectif Reste du Monde sur W9 où ses tensions avec Feliccia et Mujdat font beaucoup parler, Milla Jasmine n'a pas vécu une fin de week-end très sereine. Quelques jours après la publication de ses photos de mariage, la star de télé-réalité a dû faire face à la police alors qu'elle prenait un train ce dimanche 20 juin 2021 à Gare de Lyon à Paris.

Milla Jasmine débarquée d'un train... à cause de ses valises ?

Ce dimanche, de nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit Milla Jasmine, lunettes de soleil sur le nez, étant accompagnée par des membres de la police. Mais que s'est-il passé ? Selon ce que l'on peut entendre sur les vidéos, l'ex de Mujdat aurait été "agressée" par une agent de la SNCF. Pourquoi ? A cause de ses bagages, trop nombreux. Dans une vidéo, on peut entendre la candidate de télé-réalité déclarer qu'elle aurait été "agressée" parce que l'agent en question "ne voulait pas que je monte dans le train", selon ses propos.