Milla Jasmine et Mujdat, Adixa et Paga... Les ruptures les plus déchirantes de la télé-réalité

Les ruptures les plus déchirantes de la télé-réalité

Milla Jasmine et Mujdat Saglam, Adixa et Paga, Shanna et Thibault... PRBK a compilé les ruptures les plus déchirantes de la télé-réalité en vidéo. Car il faut le dire, il y a eu de nombreux couples phares dans Les Princes de l'amour ou encore Les Marseillais. Mais contre toute attente, ils se sont séparés pour diverses raisons. Des séparations qui ont surpris, voire attristés beaucoup d'internautes.

Milla Jasmine et Mujdat Saglam ont connu une relation avec des hauts et des bas. Mujdat a fait sa première apparition en tant que "mec à Milla" dans la saison 4 du cross. Sauf que Milla s'était alors mise en couple sur le tournage avec Nacca. De son côté, Mujdat non plus n'aurait pas été clair avec la candidate de télé-réalité et aurait mené une double vie, lui cachant avoir des enfants avec son ex. Ils se sont mis ensemble et séparés plusieurs fois, se fiançant aussi dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3. Mais leur dernière rupture aura été la bonne et depuis, ils ne semblent plus du tout en contact. D'ailleurs, ils tous les deux refaits leurs vies : Milla Jasmine avec un certain Lorenzo, et Mujdat avec Feliccia (ils se sont récemment remis en couple après plusieurs séparations).

Adixia et Paga aussi faisaient partie des couples phares du petit écran. Le Marseillais et la Ch'ti s'étaient fiancés et avaient même un projet commun dans la musique (le groupe Pagadixx, tous deux étant DJ). Mais après plusieurs tromperies, Adixia et Paga ont fini par rompre pour de bon. Depuis le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, Adixia est en couple avec Simon Castaldi et Paga a retrouvé l'amour dans les bras de Giuseppa.

Shanna Kress et Thibault Garcia étaient aussi un couple emblématique des Marseillais. Après 5 ans de romance, qu'ils ont partagée dans les épisodes de télé-réalité mais aussi dans des vidéos YouTube, ils ont annoncé leur rupture choc. Depuis, ils ont réussi à construire chacun leur vie avec d'autres personnes. Thibault Garcia s'est mis avec une autre star des Marseillais, Jessica Thivenin, avec qui il a 2 enfants. Et Shanna Kress est in love avec Jonathan Matijas.